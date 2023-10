Arrestatieteam politie in De Baarsjes na schietpartij

Bij de Marco Polostraat in Oud-West is veel politie aanwezig, onder andere het arrestatieteam, na een melding van een schietpartij. Volgens getuigen die AT5 heeft gesproken is er meerdere keren op straat geschoten, er zit onder meer een kogelgat in een taxi. Enkele minuten later kreeg de politie ook een melding binnen van een schietpartij aan de Willy Sluiterstraat, in het Overtoomseveld.

De melding van de schietpartij aan de Marco Polostraat kwam om 12.48 uur binnen. Vijf minuten later, en een kleine kilometer verderop, kwam de schietpartij-melding binnen op de Willy Sluiterstraat. Op beelden van de Marco Polostraat is te zien dat het arrestatieteam van de politie aanwezig is in de straat.

Een woordvoerder van de politie kan nog niet veel zeggen over de meldingen. "Volgens een melder zijn er knallen gehoord bij de Marco Polostraat, maar is er nog niet veel over duidelijk." Een getuige laat aan AT5 weten dat er meerdere keren geschoten zou zijn. Op beelden is te zien dat een taxiauto geraakt is.

Bij de schietpartijmelding aan de Willy Sluiterstraat is er een slachtoffer met een verwonding aan zijn been aangetroffen, of dit om een schotwond gaat kon de politie nog niet zeggen. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.