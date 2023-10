Kale en Kokkie zien Ajax zinken naar de bodem: "Dit is echt Ajax-onwaardig"

De gifbeker bij Ajax is nog lang niet leeg, sterker nog, de beker lijkt steeds voller te worden en Ajaxfans kijken met pijn in hun hart naar hoe hun club steeds verder wegzakt. De Amsterdammers kenden in de hele historie nog nooit zo'n waardeloze start van het seizoen. Kale en Kokkie kunnen het bijna niet geloven: "Gisteren was misschien wel het absolute dieptepunt."