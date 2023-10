Stad nl Politiekogel doorboort busje van Joop: "In mijn hoofd gekomen als ik langzamer had gereden"

Het had niet veel gescheeld of een politiekogel was vanmiddag in het hoofd van Joop Broeren van stomerij Bosboom gekomen. Hij belandde met zijn auto tussen de politiekogels nabij de Postjesweg, kort nadat een verdachte in een auto op agenten was ingereden. Een van de kogels ging dwars de bedrijfsauto van Broeren heen.

Broeren was net bij een klant langs geweest toen hij 'een stukje blik' hoorde. Hij besefte zich in eerste instantie niet wat er gebeurde. "Ik dacht dat er een bommetje tegenaan was gegaan. Toen ik ging kijken bleek dat de kogel er aan de ene kant was ingegaan en er aan de andere kant was uitgekomen." De kogel ging ter hoogte van het achterwiel door zijn bestelbus heen. "Als ik vijf kilometer langzamer had gereden, dan had die (kogel red.) zo in mijn hoofd gekomen." Hij dacht in eerste instantie dat het om kogels van een verdachte ging, maar er is alleen door agenten geschoten.

Quote "Ik dacht dat er een bommetje tegenaan was gegaan" Joop Broeren

Hoewel het allemaal heel anders had kunnen aflopen, blijft Broeren laconiek. "Voor hetzelfde geld had ik heel veel kleding in die bus hangen. Dan was die kogel daar ook dwars doorheen gegaan." Hij zegt niet te zijn geschrokken. De bestelbus moest hij van de politie achterlaten voor onderzoek. De schietpartij gebeurde tijdens een politieactie bij een woning aan de Marco Polostraat in De Baarsjes. Agenten deden daar onderzoek na de vondst van een flinke hoeveelheid verdovende middelen in een voertuig op de A2. Een verdachte reed daar in op agenten, waarbij een agent gewond raakte. De politie opende toen het vuur op de wegrijdende verdachte, die daarbij eveneens gewond raakte.

