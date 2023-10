Drie weken wachten op een soa-test of liever betalen voor een snelle?

Voor iedereen die misschien rondloopt met een soa en zich wil laten testen: bij de GGD Amsterdam kun je dan lang wachten. Soms moet je bijna een maand wachten voor je aan de beurt bent. Commerciële soa-testpraktijken zien hier wel brood in en daarom is de keuze voor een test voor de potentiële soa-drager snel gemaakt, maar is die keuze net zo betrouwbaar?

Veel bedrijven die voorheen COVID-testen deden, springen nu in het gat van de wachtrijen bij de GGD en beginnen een soa-testpraktijk. Zo ook Boris Kreecke, die vorig jaar zijn bedrijf Soatestje in Amsterdam is begonnen. Dagelijks ontvangt hij mensen in de praktijk die na een aantal mislukte pogingen bij de GGD, de betaalde optie hebben gevonden. Binnen 24 uur weten zijn cliënten of ze wel of geen soa hebben, tegen een betaling van een paar tientjes. En zijn klanten zijn er blij mee, vertelt hij. "Mensen hebben behoeften aan snelle testuitslagen, ze willen niet drie weken wachten, waardoor ze in de tussentijd niet seksueel actief kunnen zijn."

Jongeren die wij op straat spreken zijn verdeeld als we ze vragen of ze liever wachten of betalen. "Lastig, maar ik zou toch betalen. Het geeft toch iets van duidelijkheid", aldus een student. Een van zijn medestudenten denkt daar heel anders over: "Ik wacht dan toch liever drie weken zodat ik het honderd procent zeker weet." Een andere medestudent laat het van de situatie afhangen: "Als ik drie weken kan wachten, doe ik dat. Maar als het een beetje viezig is daar beneden, dan zou ik wel betalen."

Soa Aids Nederland komt vanwege de toename van soa's onder jongeren, vandaag met testwijzer. In die testwijzer krijg je advies over je mogelijke soa. Ook geven zij aan welke commerciële test nou echt betrouwbaar is. Koenraad Vermey is projectleider en hoopt jongeren te helpen met de soa-testwijzer: "We hopen dat mensen dan niet zo verdwaald raken in alle testopties die er zijn." Boris Kreecke staat met zijn soa-testpraktijk niet op de lijst. Om onderzocht te worden en op de lijst te komen van Soa Aids Nederland moet je namelijk betalen, en dat wilde hij niet. Toch twijfelt hij niet aan de betrouwbaarheid van zijn testen, omdat ze volgens hem voldoen aan de Europese standaarden. Op straat heerst er toch wat twijfel: "Je besteed wel 30 tot 50 euro en als je dan de betrouwbaarheid niet zeker weet, kan dat ook geldverspilling zijn."