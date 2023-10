AT5-panel verdeeld over prestaties burgemeester Halsema

De leden van het AT5-panel zijn zeer verdeeld over de prestaties van burgemeester Halsema en over de vraag of ze door moet gaan als burgemeester. Van de ruim 2100 deelnemers aan het onderzoek vindt 49% dat ze het goed tot heel goed doet, en 47% is niet tot helemaal niet enthousiast.

We vroegen aan de deelnemers van het AT5-panel wat ze van het optreden van burgemeester Halsema vinden. Ruim 2100 Amsterdammers deden mee aan het onderzoek. En de groep enthousiastelingen is bijna net zo groot als de groep die niet zo enthousiast is over haar functioneren.

Veel respondenten die niet enthousiast zijn, vinden haar vaak bevooroordeeld. "Het blijft een GroenLinks- burgemeester, niet een burgemeester voor alle Amsterdammers", is een veelgehoorde mening. Ook haar plannen voor een erotisch centrum worden daarbij vaak genoemd. "Ze luistert niet naar de bevolking. Niemand wil dat erotisch centrum, behalve zij, maar ze zet gewoon door." Over enkele weken moet duidelijk worden of het erotisch centrum er daadwerkelijk komt en waar het gevestigd gaat worden.

Net niet de helft, 49%, vindt dat ze het in het algemeen goed tot heel goed doet. "Ze is betrokken, redelijk, en heeft oog voor minderbedeelden", aldus één van hen. "Betrouwbaar en doortastend", aldus een ander. "Ze is invoelend, maar durft ook duidelijke keuzes te maken."

We hebben ook gevraagd op welke punten ze het goed en op welke punten het minder goed doet. Het best wordt ze beoordeeld op de gebieden van openbare orde en veiligheid en het handhaven van het demonstratierecht en de vrijheid van meningsuiting.

Minder goed scoort ze op het bevorderen van transparantie in het bestuur en het zijn van boegbeeld van de stad. Op de vraag hoe het is met het contact met Amsterdammers reageert het panel erg verdeeld: 43 procent vindt dat contact goed tot heel goed, 46% is juist negatief daarover. "Ze is geen 'burgemeester van het volk', ze is veel te afstandelijk", aldus een panellid. Een ander is het daar niet mee eens: "Ze is aanwezig als het nodig is en vertegenwoordigt de stad heel goed, met het hart op de goede plek."

Burgemeester van de buitenwijken

Toen Halsema aantrad zei ze vooral een burgemeester te willen zijn van de buitenwijken. Onder haar burgemeesterschap zijn er zogeheten masterplannen gekomen voor Zuidoost, Nieuw-West en Noord. Het extra geld moet armoede en verloedering tegengaan en de wijken leefbaarder en veiliger maken.

Toch vindt een ruime meerderheid van de panelleden dat het niet echt gelukt is om die burgemeester van de buitenwijken te worden. Een kleine 20% vindt dat ze dat redelijk tot heel goed doet, bijna 55% is daar negatief over. Een kwart had er geen mening over.

Halsema door?

We vroegen uiteindelijk wat de panelleden vinden van het idee dat Halsema nog eens zes jaar burgemeester wordt. Ook hier is grote verdeeldheid. Een kleine meerderheid, 47%, vindt dat een slecht idee, 40% is positief. 13% weet het niet of heeft geen mening.