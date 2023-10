Onvoldoende voor Ziekenhuis Amstelland in onderzoek naar financiële huishouding

Ziekenhuis Amstelland zou er financieel niet goed voorstaan, is te lezen in een onderzoeksrapport van accountantsbureau BDO. De onderzoekers beoordelen de financiële huishouding met een onvoldoende, wat betekent dat het ziekenhuis bij onverwachte uitgaven zou kunnen omvallen. Zelf ontkent het ziekenhuis dat er problemen zijn.

"Er is absoluut geen sprake van financiële problemen in het ziekenhuis", laat Ziekenhuis Amstelland in een reactie aan NH Nieuws weten. "BDO heeft het rapportcijfer gegeven op basis van een conceptversie van de jaarrekening. De definitieve jaarrekening moet nog gedeponeerd worden. We kunnen daarom stellen dat de onvoldoende onjuist is."

Het accountantsbureau raadt de ziekenhuizen aan om verder te digitaliseren, te kijken naar robotisering, zorg vaker op afstand te organiseren en, als het nodig is, afdelingen van noodlijdende ziekenhuizen te sluiten en onder te brengen bij grotere ziekenhuizen in de regio.

Doktersgesprek via de computer

Dat kan gevolgen hebben voor patiënten. Zo zouden ziekenhuizen ervoor kunnen kiezen om vaker beroep te doen op de ouderenzorg of de huisarts om dure ziekenhuiszorg te beperken. Ook kan het gebruikelijker worden om gesprekken met de arts niet in het ziekenhuis te voeren, maar via de computer vanuit huis.

Volgens het accountantsbureau is de manier waarop de zorg nu is georganiseerd, niet lang meer houdbaar. "We worden allemaal steeds ouder en hebben dus meer zorg nodig. Daarnaast stijgen de zorgkosten: de lonen in de zorg stegen de afgelopen twee jaar met 10 procent en door de inflatie zijn ook de energiekosten hoger dan ooit. Ziekenhuizen houden hierdoor steeds minder over om te investeren. We kennen allemaal de lange wachttijden in de ziekenhuizen. Het moet nu echt anders", aldus Elke Jan Jongsma van BDO.