Twee Albert Heijn-supermarkten in West kort na elkaar overvallen

De eerste overval gebeurde op de Nieuwpoortstraat in Bos en Lommer. Rond 21.50 uur, vlak voor sluitingstijd, kwam daar een man met een mes naar binnen. Hij bedreigde vervolgens een medewerker en eiste geld van hem. Een politiewoordvoerder vertelt dat hij door 'dapper' optreden van de medewerker uiteindelijk zonder buit de winkel verliet.

Een half uur later werd de politie ook voor een overval bij de Albert Heijn aan de Jan van Galenstraat gealarmeerd. Hier was de overvaller korte tijd binnen. Hij vluchtte daarna zonder buit in onbekende richting, laat een politiewoordvoerder weten. Het is onduidelijk of het om dezelfde persoon gaat.