Van straatschoffie tot universitair docent: Milio van de Kamp weet wat armoede met je doet

"Het feit dat we in een huis woonden zonder gas en licht en zonder vloerbedekking en ik een zieke moeder heb, maakt het allemaal wel moeilijk om je een beetje normaal te kunnen bewegen in de maatschappij", vertelt Van de Kamp. Als hij een werkstuk moet inleveren voor school en hij levert als enige handgeschreven blaadjes in omdat ze geen computer kunnen betalen, is daar een voorbeeld van. "Je schaamt je dood."

Dat armoede meer is dan alleen een tekort aan geld, weet socioloog en universitair docent Milio van de Kamp als geen ander. Hij schreef een boek over zijn jeugd in een achterstandswijk in Amsterdam-West.

De ouders van Milio van de Kamp zijn laag opgeleid en er zijn veel schulden. Er is constant stress en daardoor is er veel huiselijk geweld. Door zijn afkomst belandt hij op het VMBO-K. Maar Milio zet door, is nu universitair docent aan de UvA en geeft lezingen over armoede. "Arm zijn is niet alleen arm zijn in geld, maar ook in kansen, in mogelijkheden, in reputatie, in representatie en macht. Je voelt je minderwaardig, mensen behandelen je als dom en niet in staat om de juiste keuzes te maken."

Niet voor mij weggelegd

Volgens Van de Kamp blijft armoede je je hele leven achtervolgen. "Je wordt klein gehouden op alle vlakken. Op de middelbare school bedacht ik een plan. Ik dacht als ik naar de universiteit ga dat dan alle problemen waarmee ik in het dagelijks leven moet dealen zouden verdwijnen. Toen ik het mijn docent voorlegde, zei ze: misschien moet je iets lager mikken. Toen dacht ik: laat maar, misschien is het niet voor me weggelegd."