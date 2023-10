Tabakswinkel overvallen in de Jordaan

De politie werd rond 11.30 uur gealarmeerd over de overval in de Westerstraat. Het aanwezige personeel werd door de man bedreigd. Of hij iets wist buit te maken is onbekend. Hij ging er lopend van door.

Ongeveer een uur na de overval wist de politie een man aan te houden, maar hij bleek niets met de overval te maken te hebben. Volgens een getuige wilde hij een geparkeerd staande scooter voor de zaak ophalen.