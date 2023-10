Rotonde Mosplein wordt aangepakt: "Straks overzichtelijker en veiliger''

De rotonde op het Mosplein is onveilig en onoverzichtelijk, maar dat wordt veranderd. In Het Verkeer kijken we mee met de werkzaamheden van de herinrichting. Omgevingsmanager Liselot van der Knaap vertelt hoe dit wordt gedaan.

Voorheen gingen fietsers beide richtingen op, maar daardoor was er een grote kans op ongelukken. Door een extra oversteekplaats toe te voegen gaan fietsers straks nog maar één klant op, tegen de klok in. "Daarnaast vergroten en verplaatsen we de middenberm. Zodat automobilisten gedwongen worden om af te remmen zodra ze de rotonde benaderen", vertelt Van der Knaap. "Dit alles zorgt ervoor dat de rotonde straks overzichtelijker en veiliger wordt."

Zo komt de nieuwe rotonde eruit te zien - Gemeente Amsterdam

Een voorbijgaande fietser is blij met de werkzaamheden en vindt het een drukke en gevaarlijke rotonde. "Als je op de fiets er langs komt dan hebben auto's vaak niet door dat je als fietser voorrang hebt", vertelt ze. "Ik hoop dat het een verbetering wordt." Een andere voorbijgaande fietser is het daarmee eens: "Het was niet echt een logische rotonde." Maar de werkzaamheden zorgen ook voor hinder. "Het is een doodsteek voor de winkeliers en marktmensen", vindt een ondernemer. "Het is normaal altijd volle bak bij ons in de winkel, maar ik heb geen klant. Wat gedaan moet worden, moet natuurlijk gedaan worden. Maar het gaat wel heel lang duren."

Richting de Johan van Hasseltweg zijn de werkers druk bezig met het verwijderen van de deklaag. Daarbij maken ze gebruik van een elektrische graafmachine. "Een elektrische kraan voelt wel anders dan een dieselkraan", vertelt de bestuurder. "Het bevalt wel goed. Alleen het opladen is soms nog wel een probleem hier in Amsterdam, want er zijn niet zoveel laadpalen."

Werkman op elektrisch wagen - AT5

Hinder voor het verkeer ''We voeren de werkzaamheden gefaseerd uit om het gebied zo bereikbaar mogelijk te houden'', legt Van der Knaap uit. Auto's worden omgeleid over de tegenovergestelde rijbaan. Hierdoor blijft de weg bereikbaar. ''Maar in een aantal weekenden wordt de hele rotonde afgesloten.'' Fietsers worden om het werkterrein geleid en voetgangers kunnen langs de werkzaamheden lopen.