Heen en Weer #6: Jazeker de apotheker

Henny Rasker is al tijden klant van Heen en Weer en gebruikt de groene Canta om naar de huisarts, maar ook naar haar eigen vrijwilligerswerk in de Westerkerk te gaan. In haar werkend leven was Rasker meer dan dertig jaar apotheker op de Geldersekade. Ze begon in de jaren '70, en leerde al snel dat daar dingen anders gingen dan zij tot dan gewend was.

"In de jaren '70 zag je vaker vrouwen met de krulspelden nog in het haar de hond uit laten", vertelt Rasker. "Er was een soort gebrek aan gêne dat mij voor die tijd niet bekend was." Het was een tijd waarin rond de Zeedijk volgens Rasker café-eigenaren en pooiers enorm aanzien genoten. Maar alles veranderde toen in 1971 de heroïne-epidemie begon op de Zeedijk. "Plots zag je allerlei jonge mensen die ronddoolden en verslaafd waren. Maar het werd me echt te gek toen verslaafden massaal oogdruppelaars begonnen te kopen in de apotheek."

Als er geen naalden voorhanden waren, maakten sommige heroïneverslaafden een sneetje in de arm waar een ader zat, om daar vervolgens met een oogdruppelaar heroïne in de snee te druppelen. "Vanaf dat moment gingen ik en een collega onderzoeken of het mogelijk was om maar naalden te gaan verkopen in de apotheek."