A'muze: Bas Kosters, Kiri Mioki en het lef om een liedje over PreP te schrijven

In deze aflevering van de podcast A'muze gaat kunstenaar en ontwerper Bas Kosters in gesprek met zijn inspirator, de Nederlandstalige popmuzikant Kiri Mioki. Zo vertelt Bas dat Kiri hem enorm inspireert met zijn zelfgeschreven popliedjes. Hij zoomt in op het nummer Go PrEP, een remake van de Village People-klassieker Go West. Bas: "PrEP is een medicijn dat mannen die seks hebben met mannen preventief beschermt tegen hiv. Dat Kiri Go PrEP heeft uitgebracht, getuigt van bravoure, lef en stellingname. Ik dacht: hier kan ik echt iets van leren."