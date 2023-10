Ajax zit nog volop in een crisis en de gifbeker is nog lang niet leeg. Maar het lijkt erop dat de beker langzaam wordt geleegd. De mogelijke komst van Marijn Beuker en Danny Blind zorgt voor optimisme in het Ajax-kamp. Daarnaast is Louis van Gaal flink bezig om Ajax weer de juiste richting op te sturen. Kortom, Ajax is weer een beetje aan het opkrabbelen. We bespreken het allemaal met het leukste duo van Amsterdam en omstreken: Kale en Kokkie.