Wie wint De Grote Amsterdam Quiz en wordt de slimste van de stad?

Op vrijdag 27 oktober presenteren Fabiënne Mucuk en Koen Kleijn de finale van De Grote Amsterdam Quiz 2023. Via AT5 kun je de show live volgen en zelfs meespelen vanuit je eigen luie stoel!

Na twee weken van spannende avonden in cafés, buurthuizen en sportkantines door de hele stad gaan de winnende teams van de voorronde met elkaar de strijd aan in het H'ART Museum. In een zenuwslopende live-uitzending zullen zij elkaar proberen te verslaan door zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden.