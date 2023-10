Expositie over Amsterdamse clubcultuur laat veertig jaar doe-het-zelf-mentaliteit zien

Dat er sinds 1980 veel veranderd is in de clubs van Amsterdam, is niet verrassend. Toch ziet de curator van de tentoonstelling 'Wie danst is vrij' opvallende gelijkenissen met de begindagen. "In een écht goede club gaat het om meer dan drinken en dansen."

Isis van der Wel wijst naar een flyer. "Die is van de Roxy. Daar heb ik er zelf ook nog wel wat van liggen." Van der Wel was er als clubliefhebber vroeg bij: ze was 14 toen ze voor het eerst de club indook. "Dat zou nu niet meer kunnen, nee. Niet lang daarna begon ik zelf met draaien, als DJ Isis."

Van der Wel mag dan al dertig jaar meelopen in het nachtclubleven van Amsterdam, melancholiek is ze niet als ze door de tentoonstelling in het Stadsarchief loopt. Want nee - heus niet alles was vroeger beter.

Publiek

Maar toch. Als ze één ding mee kon geven aan de nieuwe generatie clubkids, dan hoopt ze dat ze de telefoons in de kluis kunnen laten. "En niet alleen maar naar de dj staren, maar met elkáár bezig zijn om de avond te maken."

Want het publiek is net zo goed onderdeel van het feest als de muziek en de artiest. "Die co-creatie, die totaalbeleving, dat mis ik soms wel in hedendaagse clubs. Dat de mensen op de dansvloer ook wel mee mogen doen.

Gesamtkunstwerk

Manique Hendricks, als gastcurator inhoudelijk verantwoordelijk voor de expositie 'Wie danst is vrij', had het niet beter kunnen zeggen. "In een écht goede club gaat het om meer dan dansen. Het is een totaalconcept." Hendricks noemt Pep Club, een feest van Eddy de Clerq in Paradiso, als een goed voorbeeld. "Die avonden was de club echt een Gesamtkunstwerk, waar alles samenkwam, waar bezoekers net zo goed bijdragen aan het feest."