Uitgebrande auto in Amstelveen vermoedelijk betrokken bij fatale schietpartij Etnastraat

De politie vermoedt dat een auto die vanmiddag op een parkeerplaats aan de Noorddammerweg is uitgebrand, betrokken is geweest bij de dodelijke schietpartij op de Etnastraat. De politie is op zoek naar getuigen.

Rond 13.40 uur werd de politie op de hoogte gesteld van de brandende auto op de lege parkeerplaats. Omdat ervan werd uitgegaan dat het om brandstichting ging, werd ook de forensische opsporing opgeroepen. Al snel bleek dat de auto, een Land Rover Discovery, mogelijk betrokken is geweest bij de dodelijke schietpartij van gisteren.

Via getuigen heeft de politie te horen gekregen dat twee verdachten op een scooter zijn weggereden van de parkeerplaats. Andere getuigen die iets hebben gezien in de omgeving worden gevraagd om zich te melden. Ook aan omwonenden met een videodeurbel of dashcam wordt gevraagd om de beelden te delen.

Even na middernacht op in de nacht van woensdag op donderdag werd er geschoten op het bedrijvenpark in de Lutkemeer. Daarbij raakten twee mannen zwaargewond. Een 18-jarige Amsterdammer overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. Het andere slachtoffer is een Amsterdammer van 17 jaar.