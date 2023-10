Deel tickets Pleinvrees ingetrokken, volgens organisatie door regels gemeente

Een deel van de danceliefhebbers met een ticket voor Pleinvrees-feesten in de Westerunie en Kromhouthal is toch niet welkom. De organisatie heeft hen laten weten hun geld terug te geven.

Tegen 3voor12 zegt de organisatie dat het komt door 'recent uitgegeven richtlijnen van de gemeente Amsterdam met betrekking tot vergunningen' met een 'wijziging waarbij artiesten en hun entourage niet langer als crew worden beschouwd'. Pleinvrees zegt dat dat heeft geleid tot een 'beperkte capaciteit voor reguliere bezoekers' en zegt ook verrast te zijn.

Verdeling

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat er nooit meer dan het aantal vergunde bezoekers gelijktijdig binnen de hekken van het evenemententerrein mogen zijn. Personeel hoort er niet bij, maar bijvoorbeeld de entourage van artiesten wel. "Hoe de verdeling is tussen betalende kaarten, gasten, artiesten en entourage mogen organisatoren zelf weten", stelt de woordvoerder.

De gemeente liet vanwege fouten bij festival Solid Grooves, waar een dodelijke steekpartij plaatsvond, weten dat er extra vergunningvoorschriften gelden voor grote dance-evenementen. Een van die regels is de regel over het aantal vergunde bezoekers. Verder moet de kaartverkoop uiterlijk een dag voor het evenement stoppen, moet de gemeente als zij dat wil inzicht krijgen in de kaartverkoop en moet er maximaal twee weken voor het evenement een door de politie goedgekeurd beveiligingsplan ingeleverd zijn.

Veiligheid

Volgens de woordvoerder zijn de extra regels bedoeld om 'de veiligheid van bezoekers te waarborgen'. De regels zijn bedoeld voor evenementen met 2000 bezoekers of meer.

ADE begint op woensdag 18 oktober en duurt tot en met zondag 22 oktober. De feesten van Pleinvrees zijn op donderdag in de Kromhouthal en op vrijdag in de Westerunie.