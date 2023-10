Steeds meer groen op straat: aantal fietscoaches bijna verdubbeld

Je kan steeds vaker op een standje rekenen als je even snel je fiets buiten het rek of vak zet. Dagelijks liepen zo'n vijfentwintig fietscoaches door de stad om je te wijzen waar je je fiets wel en niet mag zetten, sinds oktober zijn dat er meer dan veertig. Vooral bij het Centraal Station, Station Sloterdijk, de Dappermarkt en het Leidseplein kun je ze tegenkomen. "Sommige mensen schrikken zich echt een hoedje."

Met de fietscoaches hoopt de gemeente het fietsgedrag van de Amsterdammers te verbeteren. Ze zetten fietsen weer op de juiste plek of voorzien ze van een waarschuwingslabel. "Ik plak er zo'n honderd per dag", vertelt fietscoach Cindy. "Dit werk is echt mijn leven."

Volgens de gemeente is het vanwege de nieuwe ondergrondse fietsenstallingen nu extra nodig om mensen erop te wijzen waar ze wel en niet mogen parkeren. Sinds de komst van de nieuwe stalling bij het Centraal Station zijn er nu negentien overdekte fietsenstallingen die samen goed zijn voor ruim 31.000 parkeerplekken.

Werkt het?

Fietsers die wij spreken zijn verdeeld over het nut van de coaches. "Ik heb altijd zo'n label aan mijn fiets", vertelt een man op de Kinkerstraat. "Maar ik gooi ze er altijd meteen af. Er zijn gewoon te weinig plekken, dus ik kan niet anders." Een andere vrouw zegt wel altijd even te controleren of er fietscoaches in de buurt zijn. "Ja, het werkt wel natuurlijk. Het is net alsof je visite krijgt en dan gaat opruimen."

Barbara Verhallen, woordvoerder bij de gemeente, ziet dat het werkt. "Na de inzet van fietscoaches op het Beursplein en op het Damrak zie je dat er bijna geen fietsen meer fout geparkeerd staan. Ik begrijp dat niet iedereen meteen onder de indruk is van alleen een labeltje, maar het blijft er ook niet bij. Als de fiets verkeerd blijft staan, halen we die ook echt weg. Er zitten dus consequenties aan", vertelt ze.