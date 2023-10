47e editie van de Amsterdam Marathon zondag live te zien op AT5

Vanaf 09.00 uur beginnen de professionele lopers aan het parcours, de wedstrijd is met live commentaar te volgen vanaf de start tot aan de finish. Bij de mannen staan er morgen in totaal dertien Nederlanders aan de start, bij de vrouwen doen er vijf Nederlanders mee aan de wedstrijd. De snelste tijd dat op het huidige parcours van de Amsterdamse marathon ooit is gelopen was 02:03.38, door de Ethiopiër Tamirat Tola in 2021. De Ethiopiër doet dit jaar niet mee.

Om 12.00 uur wordt ook de race van de 'gewone' deelnemers gevolgd. Langs de lijn bij familie en vrienden die aanmoedigen en ook op het parcours zelf als de lopers onder gehijg vertellen hoe het gaat. En bij de finish willen we natuurlijk van een aantal lopers weten hoe het allemaal is gegaan.

Dit is de route van de Amsterdam Marathon: