Toiletdame Mylène is een van de eerste 'nachtridders' van de stad: "Voel me belangrijk"

Vanaf woensdag staat de stad vanwege Amsterdam Dance Event (ADE) weer in het teken van de nacht. Maar voor een hoop Amsterdammers is het heel het jaar ADE, zou je kunnen zeggen: zij werken namelijk in het nachtleven. Nachtburgemeester Freek Wallagh vond het tijd om zes van hen te onderscheiden, zij zijn de eerste 'nachtridders' van de stad. Een van die zes is Mylène, al meer dan twintig jaar toiletdame in Paradiso.