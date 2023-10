Joodse scholen maandag weer open, beveiliging opgeschroefd

De drie Joodse scholen in de stad gaan maandag weer open. Dat is de uitkomst van een overleg van de scholen met onder meer de gemeente en het Centraal Joods Overleg (CJO). De gemeente heeft in dat overleg toegezegd dat de beveiliging bij de scholen vanaf maandag wordt opgeschroefd.

AT5

De drie scholen in Buitenveldert, Rosj Pina, Maimonides en Cheider, bleven vrijdag dicht. Dat deden de scholen uit voorzorg, nadat voormalig Hamas-generaal Khaled Meshaal moslims wereldwijd had opgeroepen om de 'Palestijnse zaak te steunen'. De scholen eisten dat er continu bewakers bij de scholen zouden komen te staan, maar kregen dat in eerste instantie niet. Per dag naar de situatie kijken Cheider bleef ook zondag dicht, een dag waarop normaal gesproken wel les wordt gegeven op de school. Rosj Pina en Maimonides zijn altijd al dicht op zondag. Bestuursvoorzitter van Cheider Herman Loonstein, liet vrijdag aan AT5 weten dat er toen nog geen besluit was genomen over maandag. De gemeente bevestigt dat het in het overleg van zondag heeft toegezegd de beveiliging bij de drie scholen op te schroeven. Dat de scholen maandag weer opengaan, betekent niet automatisch dat dat de komende tijd ook zo blijft. "De scholen hebben nadrukkelijk aangegeven dat per dag wordt gekeken naar de situatie en dat zij indien daar aanleiding toe is weer tot sluiting over zullen gaan", zegt Chanan Hertzberger, voorzitter van het CJO.