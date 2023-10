Kledingmerk dat terugkwam op vast contract voor werknemer teruggefloten

De werknemer had dankzij zijn baan bij het in Amsterdam gevestigde bedrijf een verblijfsvergunning als kennismigrant gekregen. Hij kreeg september vorig jaar een jaarcontract. In april van dit jaar mailde zijn direct leidinggevende hem: "Wanted to inform you that your contract is going to be extended indefinitely. I hope this is received well. Enjoy Kings Day."

HR-afdeling

De leidinggevende stuurde die mail nadat hij van de HR-afdeling de vraag had gekregen of de medewerker een vast of nieuw tijdelijk contract moest krijgen. Hij schreef dat de werknemer nog wel wat ontwikkelpunten had, maar dat hij dacht dat hij op tijd in zijn rol zou groeien. Een andere leidinggevende, die van de HR-afdeling, was het daar niet mee eens.

Eind juni kreeg de werknemer in zijn beoordelingsgesprek te horen dat zijn contract toch niet wordt verlengd of omgezet in een vast contract. Omdat hij het daar niet mee eens was, wilde het kledingmerk hem als compromis nog wel een maand langer laten werken.

De werknemer startte een procedure bij de kantonrechter, waarin hij verwees naar de toezegging van zijn directe leidinggevende. Hij wilde ook dat het merk opnieuw een tewerkstellingsvergunning zou doen, omdat zijn verblijfsrecht anders afloopt.