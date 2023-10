Damsko aflevering 17: Dakreparateur Stephen werkt al 40 jaar op eenzame hoogte

Als je lang hetzelfde vak uitoefent, is er een kans dat je er heel goed in wordt. Of je nu daken repareert, cafés bouwt of mensen rondrijdt. Dat geldt zeker voor de Amsterdammers die de revue passeren in aflevering 17 van Damsko.

In ‘De Spot’ stapt deze keer de geboren Schot Stephen Connell, hij woont al 36 jaar in de stad, en doet al even lang onderhoud en service aan Amsterdamse daken. Hij verkeert vaak op eenzame hoogte in hoogwerkers om dakpannen te vervangen of dakgoten te repareren en ontstoppen. Dit zorgt ervoor dat hij de stad van een hele andere kant ziet dan de meeste mensen, want op dertig tot vijftig meter hoogte heeft Stephen geregeld een prachtig uitzicht.

Gandalf

In de miniserie ‘Heen en Weer’ volgt Damsko de vrijwilligers en klanten van de groene Canta’s van Stichting Heen en Weer Centrum. In deze laatste aflevering rijden we mee met de ervaren canta-bestuurder Niels. Tijdens een van zijn ritjes met een mogelijk nieuwe chauffeur, blijkt die wat weg te hebben van tovenaar Gandalf uit The Lord of The Rings. Of dat van pas kan komen bij zijn vrijwilligerswerk is de vraag.