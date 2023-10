Dit zijn de winnaars van de Amsterdamprijs voor de Kunst 2023

Fotograaf en filmmaker Kevin Osepa, The Waterworks of Money van Carlijn Kingma en kunstenaar Brian Elstak zijn de winnaars van de Amsterdamprijs voor de Kunst 2023. Dit werd vanmiddag in de Meervaart feestelijk bekendgemaakt door de jury, wethouder Kunst en Cultuur Touria Meliani en kinderraadslid Dylan.

Uitreiking Amsterdamprijs voor de Kunst - AT5

Kevin Osepa wint Stimuleringsprijs Kunstenaar Kevin Osepa laat met film en fotografie de identiteit van Afro-Caribische jongeren in een postkoloniale wereld zien. In zijn werk begint Osepa bij zichzelf en onderzoekt vanuit dat standpunt verschillende maatschappelijke thema's. "Mijn werk is een manier om de wereld om mij heen te snappen. Ik vertrek altijd vanuit een heel persoonlijk verhaal, maar het is altijd gelinkt aan de identiteit van de Afro-Caribische jongeren." De jury is onder de indruk van ''hoe doordacht en gedetailleerd hij in zijn fotowerk een grote verscheidenheid aan verwijzingen laat samenkomen in heldere en zinrijke beelden. Hij springt binnen één werk van popcultuur naar spiritualiteit, weet het publiek mee te nemen in die sprongen, en gaat daarbij spannend en beweeglijk met zijn onderwerpen om."

Kevin Osepa - AT5

Waterworks of Money van Carlijn Kingsma wint Werk van het Jaar Met het kunstwerk The Waterworks of Money legt Carlijn Kingma de werking van het geldstelsel bloot. Het grafische werk toont een enorm bouwwerk met kenmerken van zowel een kathedraal als een fabriek. Maar er schuilt meer achter het bouwwerk. "Ik breng niet de huizen en wegen in kaart, maar de onzichtbare architectuur van het geldstelsel". En dat is van groot belang vertelt Kingma. "Op dit moment draagt de architectuur van het geldstelsel bij aan de grote problemen van onze samenleving. Het vergroot ongelijkheid en het draagt bij aan een niet duurzame economie." Met haar werk probeert ze dit onder de aandacht te brengen. En dat is goed gelukt vindt de jury. ''Het werk roept, door middel van een heus 'wauw-effect' verbazing en afschuw op. De grondigheid van het journalistieke onderzoek dat aan dit werk ten grondslag ligt grenst aan het ongelofelijke, en vormt de perfecte inhoudelijke grond om de al even secure ambachtelijkheid te evenaren. Het werk getuigt zowel artistiek als op sociaal-maatschappelijk vlak van intensiteit en scherpte."

The Waterworks of Money - Carlijn Kingma

Quote ''De stad Amsterdam kan niet om de breedheid en compleetheid van zijn kunstenaarschap heen." Jury over Brian Elstak

Brian Elstak ontvangt de prijs - AT5

Brian Elstak winnaar Bewezen Kwaliteit De derde prijs, in de categorie Bewezen Kwaliteit, is net als voorgaande jaren hors concours toegekend aan beeldend kunstenaar en illustrator Brian Elstak. Ook voor hem veel waardering van de jury. "Brian Elstak is een verhalenverteller, al is het misschien beter om hem te karakteriseren als de man die alles kan, een kunstenaar die een onuitputtelijke bron van ideeën en beelden in zich lijkt te hebben. Als een wervelwind gaat hij door de kunstdisciplines: hij schildert, schrijft, tekent, ontwerpt, illustreert, maakt installaties, en werkt bovendien ook veel en vaak samen met anderen. In het werk dat hij in de talloze disciplines en media maakt, toont hij een sterke voeling met de concrete, hedendaagse maatschappij. De stad Amsterdam kan niet om de breedheid en compleetheid van zijn kunstenaarschap heen."