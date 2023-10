Ajax Vrouwen kunnen Champions League ruiken: "Dit kan niet meer misgaan"

De sfeer zit er goed in bij de voorlaatste training van de Ajax Vrouwen. De zon schijnt en veel Ajacieden spelen met een grote glimlach op hun gezicht. "We willen heel graag aan ons eigen publiek laten zien dat wat we vorige week hebben gedaan, we ook thuis kunnen", vertelt trainer Suzanne Bakker. "De speelsters hebben veel zin in woensdag."

Volgens spits Romée Leuchter kan het bijna niet meer misgaan. "Als we de groepsfase doorkomen gaan we natuurlijk topwedstrijden spelen. Dat is goed voor de club, maar ook voor mij als speelster," vertelt ze. "In de Champions League spelen is voor iedereen een droom die uitkomt."