Wethouder Van Buren vreest bezuinigingen vanuit het Rijk: "Doet op alle fronten pijn"

Van Buren schrijft samen met haar collega financiënwethouder uit Groningen, Mirjam Wijnja, in het NRC dat dit grootste bezuiniging ooit is voor gemeenten. "Deze stille miljardenbezuiniging gaat op alle fronten pijn doen." Daarvoor wijzen de wethouders onder andere naar een vertraging in de bouw van betaalbare woningen en in de verduurzaming van wijken, maar ook naar het mogelijk stoppen van de jeugdzorg en steun voor minimagezinnen. "Dat zijn grote bezuinigingen die niet makkelijk ongedaan kunnen worden gemaakt."

Verder kaarten de twee wethouders aan dat vanwege het vooruitplannen dat nodig is, het gaat betekenen dat er 'rigoureuze bezuinigingen of uitstellen van investeringen' moeten plaatsvinden. "Het gaat niet over hobbyprojecten of over de bibliotheek of het zwembad, maar over inwoners raken in hun portemonnee en hun kwaliteit van leven." Van Buren verwacht dat belastingen daardoor moeten worden verhoogd of dat de kwaliteit van het beheer van de openbare ruimte naar beneden moet hierdoor.

Taken teruggeven

De Tweede Kamer bespreekt de begroting van het gemeentefonds vandaag. Van Buren en Wijnja roepen de Kamerleden op om het kabinet 'met klem te vragen de miljardenbezuiniging op gemeenten terug te draaien'. De wethouders laten weten dat wanneer een oplossing uitblijft, dat er door de gemeenten gaat worden bekeken welke wettelijke taken ze aan het Rijk kunnen teruggeven.