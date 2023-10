Straten van Amsterdam nl De Straten in de Spuistraat: "Krakers draaien zich om in hun graf, vuile yup.”

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Met vandaag het meest zuidelijke hoekje van de Spuistraat. Deze voormalige waterweg is eeuwen geleden drooggelegd en is sindsdien een van de meest bruisende delen van de stad.

Gevoel voor inrichting is Fleur met de paplepel ingegoten. Haar grootouders hadden voorheen een antiekwinkel en dat de passie in de genen zit is een understatement. Niet alleen heeft zij samen met beste vriend Guido al elders in de Spuistraat gewoond, maar hebben zij ook samen kunstgeschiedenis gestudeerd. Aan haar huis te zien is dat op haar lijf geschreven.

Aan passie voor kunst in de Spuistraat geen gebrek. Zo heeft Maarten een wel heel bijzonder kunstwerk aan zijn muur hangen. Dit pronkstuk is een overblijfsel van de ontruiming van de tabakspanden en had daarom voor Maarten een speciale betekenis. "Krakers draaien zich om in hun graf, vuile yup.” Zeggen zijn vrienden wel eens. Zelf woonde hij destijds namelijk al in de straat en heeft alles zien gebeuren. De liefde voor kunst deelt Maarten dan ook met zijn liefde Tadej, die als kunstenaar zijn eigen studio aan huis heeft.

Kun je niet kiezen tussen uit eten of naar het museum gaan, kun je bij d'Vijff Vlieghen ook allebei doen. Caby te Pas en Albert Veerman zijn hier jaren geleden komen te werken en de liefde voor het restaurant en diens oprichter Nicolaas Kroese zijn nooit meer weggegaan. Sterker nog, de liefde is dusdanig gegroeid dat Albert deze heeft laten vereeuwigen op zijn been.