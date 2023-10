Vanavond op AT5: de uitreiking van de Omarmprijs 2023

Na lang en intensief juryberaad en een aantal spannende weken voor de genomineerden, is het bijna zover. In Podium Mozaïek in Bos en Lommer wordt vandaag de Omarmprijs uitgereikt door onder andere wethouder Marjolein Moorman. De avond wordt geleid door presentatoren Hadassah de Boer en Cenk Karakaya. Inclusief een speciaal optreden van Edsilia Rombley!

De Omarmprijs is in 2014 in het leven geroepen als erkenning voor initiatieven die zich inzetten tegen armoede en kansenongelijkheid. Er worden in drie categorieën prijzen uitgereikt. De genomineerden van dit jaar zijn:

In de categorie 'Iedereen perspectief': Helen's Free Food Market, TechMeUp en Flora Buurthulp

In de categorie 'Iedereen doet mee': Elythé, Art for Impact en De Boshalte

En tot slot, in de categorie 'Gelijke kansen voor kinderen': Armoede begint jong, De Kids van A'dam en Grip op je Money

Wil je weten wie de winnaars zijn? Kijk dan vanavond op AT5 om 21:00 uur naar de uitreiking.