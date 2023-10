Vandaag begint ADE weer: dit valt er allemaal te doen

Harde techno, kleurrijke optredens, en non-stop dansen: zomaar een paar dingen die je kunt verwachten tijdens het Amsterdam Dance Event, dat vandaag begint en zondag eindigt. Op het vijfdaagse evenement met meer dan 450.000 bezoekers, 1000 evenementen en 200 plekken in de stad. AT5 licht een paar van die evenementen uit.

ADE begon eigenlijk vanochtend al met diverse preparty's. Zo is er vanaf 10 uur vanochtend Röyksopp & Bacon die 'Profound Mysteries' presenteren in het Felix Meuritis Huis op de Keizersgracht. Het festival eindigt op zondag met een grande finale van I hate models, Bad Boombox, Anetha, Chlär versus Alarico als Funk Assault & Beste Hira.

Met meer dan 2500 artiesten, is er dit weekend van afrobeat tot deephouse tot house, voor alle danceliefhebbers van Amsterdam iets te vinden. Hier zijn drie evenementen om je zoektocht door 1000 evenementen te richten:

Ten eerste, op donderdag, is er 'Uit je Dak' bij het inloophuis Makom van 3:00 - 9:00 uur. "Uit Je Dak" is een muzikale showcase met de muziek en verhalen van daklozen, aangevuld met dj-optredens. Dit evenement heeft tot doel de kloof tussen de daklozengemeenschap, lokale bewoners en reguliere feestgangers te overbruggen. Het evenement is gratis, maar je moet een plek reserveren.