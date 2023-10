De Bijenkorf-garage korte tijd afgezet na melding over piepende tas

De politie kreeg aan het begin van de middag een melding van een winkeldiefstal in De Bijenkorf. Kort daarna werd er een tas aangetroffen waaruit een piepend geluid kwam. Niet lang daarna kreeg de politie ook een melding over vier mannen in een auto op het parkeerdek van de garage van De Bijenkorf. Iemand dacht gezien te hebben dat een van de mannen een bivakmuts over zijn hoofd trok.

De combinatie van meldingen maakte dat de politie besloot flink op te schalen, met onder meer een politiehelikopter en flink wat agenten. Ook werd een drone ingezet.

Alarmsysteem in tas

Uiteindelijk bleek het piepende geluid te komen van een alarmsysteem in de tas, iets wat volgens de politie in duurdere tassen zit. De vermeende dief bleek de tas daarop te hebben achtergelaten. Verder bleek uit camerabeelden dat de mannen in de auto toch geen gezichtsbedekkende kleding op hadden en zij via de lift gewoon de binnenstad waren ingelopen.