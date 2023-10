Veel onbegrip om sluiting basisschool in Noord: "Zo lelijk wat er nu gebeurt"

Waar de directie besluit de handdoek in de ring te gooien, willen leraren en ouders nog steeds door met basisschool Klein Amsterdam in Noord. Ook nu het interim-bestuur na de ontstane ophef de taken heeft neergelegd, waardoor leerkrachten op dit moment zonder leiding lesgeven: "Leraren en kinderen staan er alleen voor."

AT5

Dat de school sluit, is sinds twee weken bekend bij ouders. "Wij als leerkrachten kregen het een dag eerder te horen", vertelt Ramona van der Steen. Als intern begeleider op Klein Amsterdam helpt ze kinderen die extra begeleiding nodig hebben. Maura van der Niet heeft twee kinderen op de school zitten: "Het is zo'n fijn concept, dit mag echt niet verloren gaan in Noord." Maar in de afgelopen twee weken is er veel gebeurd: wat begon met een lawaaiprotest van kinderen en ouders van de school, werd gevolgd door een heftige en emotionele ouderavond. Eind vorige week besloot interim-directeur Joke Middelbeek op te stappen, zij kon volgens een brief van de Raad van Toezicht niet langer haar taken uitvoeren in de huidige situatie. Hierdoor staan ouders en vooral leerkrachten nu zonder een directie en hebben ze geen idee wanneer de school definitief sluit.

Quote "Geef ons gewoon dat jaar. We hebben meer tijd nodig dan die twee weken om te laten zien dat we het kunnen" Ramona van der Steen - intern begeleider Klein Amsterdam

De onderwijsinspectie beoordeelde de relatief jonge school uit 2018 afgelopen zomer als zwak. Wat betekent dat Klein Amsterdam een jaar heeft om te bewijzen dat het een goede school is. Waar de directie voor de zomer nog zei hier alles aan te doen, gooit het nu toch zelf de handdoek vervroegd in de ring. De onderwijskwaliteit zou tóch te slecht zijn en door het lerarentekort kunnen ze het niet rond krijgen. Ramona en Maura denken allebei dat het onderwijs helemaal niet 'te slecht' is. "De school moet gewoon ontdekken hoe dit concept kan worden gekoppeld aan de eisen van de inspectie, maar als ik naar mijn eigen kinderen kijk zijn ze heel gelukkig", aldus Maura. "Maar we moeten wel de kans krijgen om dit te laten zien, en daar hebben we dat jaar wel voor nodig", vult Ramona aan. Toch een nieuwe doorstart? Nu de directie is opgestapt is er geen leidraad meer. De Raad van Toezicht wil niet aanvullend reageren op vragen van AT5 over de verdere gang van zaken, maar er wordt gezocht naar een nieuwe interim directeur om de laatste loodjes te begeleiden. "De vorige directeur heeft nooit een echte sluitingsdatum vastgesteld, maar het doel was 1 januari in het nieuwe jaar", legt Ramona uit. "Maar waar moeten alle kinderen dan heen? Ik hoop dat er iemand in dit gat springt die in Klein Amsterdam gelooft en denkt: we gaan dit gewoon doen."