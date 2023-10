Politie deelt nieuwe foto in zoektocht naar vermiste Sam (29)

In de zoektocht naar de 29-jarige Sam van Grondelle heeft de politie een tweede foto van hem gedeeld. De foto is vlak voordat Sam bij zijn vrienden wegfietste gemaakt. Hij is daarna niet meer gezien.

Op verzoek van vrienden en familie van Sam is de foto niet meer op deze site te zien. Een vriend van Sam zegt dat er met de politie van tevoren geen contact is geweest over het plaatsen van de foto. Ook geeft hij aan dat de foto een 'vertekend beeld kan geven' van hoe Sam er op dat moment aan toe was.

De foto, waarop Sam leunend tegen een wand te zien is, is gemaakt op de pont van Amsterdam-Noord richting Centraal Station. Sam en zijn vrienden stappen daar rond 3.45 uur op. Eenmaal op Centraal vertrekt Sam zonder afscheid te nemen. "Dit is vermoedelijk de laatste keer dat hij is gezien en er contact met hem is geweest", aldus de politie. "Zijn familie, vrienden en de politie maken zich ernstige zorgen en doen er alles aan om hem te vinden", zegt de politie op Facebook. "Daarbij is alle hulp welkom." Sam droeg die avond een lichte bodywarmer en een donkere trui en verplaatste zich op een groene herenfiets van het merk Gazelle met een zwart hoefijzerslot en een opvallend roodkleurig ABUS kettingslot.