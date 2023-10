Veel files op A10 na ongelukken in de regio

Wie vanavond in de spits via de A10 naar huis rijdt, zal even geduld moeten hebben. Op de ring staat het namelijk muurvast. De files zijn het gevolg van ongelukken op de A9 en A4. Op die wegen zijn er in beide richtingen rijstroken dicht.

Daardoor staat er in de richting van Alkmaar een file van meer dan een uur. In de richting van Diemen is er drie kwartier vertraging. Ook op de A4 staan er in beide richtingen files. Richting Amsterdam hebben automobilisten daar met zo'n drie kwartier vertraging te maken.



Dat heeft ook gevolgen voor de verkeerssituatie op de Ring, waar het verkeer tijdens de avondspits niet of nauwelijks door kan rijden. Rond zes uur stond er daar zo'n 50 kilometer file.