Queerclub Raum mag ook tijdens ADE niet open, geplande evenementen gaan voorlopig niet door

De organisatie is woedend over de gang van zaken. "We zijn verstrikt geraakt in een oneerlijk en complex geschil met de wijk Nieuw-West en de gemeente", schrijven ze in een statement op Instagram. "Het wordt ons steeds duidelijker dat onze aanwezigheid hier voor het grootste gedeelte ongewenst is."

Veiligheidsrisico

De club kan naar eigen zeggen niet open omdat het zou worden gezien als 'veiligheidsrisico in de buurt.' "Een buurt die eerder veel verschillende queer-evenementen heeft verwelkomd, waaronder die van ons."

Raum zou in eerste instantie op 4 oktober opengaan, maar dat evenement ging ook al niet door. Toen liet de gemeente weten dat het nog in afwachting was van definitieve adviezen van brandweer en politie. "De gemeente loopt dit proces zorgvuldig door. Dit moet ook want het gaat om zaken als veiligheid en brandveiligheid", zei een woordvoerder van cultuurwethouder Touria Meliani destijds.

Volgens de organisatie moest Raum de afgelopen weken 'onevenredige maatregelen naleven'. "We hebben ons ingespannen om flexibel mee te werken en zelfs mee te denken met potentiële oplossingen voor veiligheid."

Programma voorlopig van de baan

Raum spreekt van een 'enorm ernstige situatie'. "We werken onvermoeibaar aan een oplossing om financieel, organisatorisch en mentaal te overleven." De club geeft aan dat alle geplande evenementen voorlopig niet doorgaan. Aan mensen met een kaartje wordt beloofd dat ze zo snel mogelijk een mail met meer informatie krijgen.

Ondanks de onzekere toekomst zegt Raum hoe dan ook ooit open te willen. "Hier hebben we ons leven aan gewijd. Jullie verdienen deze ruimte, Amsterdam verdient deze ruimte."