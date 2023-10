Bewoners Derde Oosterparkstraat weer opgeschrikt door nachtelijk incident

In de Derde Oosterparkstraat hebben vannacht een motor, scooter en een auto in brand gestaan. Ook raakte een portiekdeur beschadigd. Dat gebeurde vlakbij de plek waar ongeveer twee weken geleden een explosie plaatsvond.

De hulpdiensten werden rond 00.20 uur gealarmeerd. Van met name de motor is bijna niets meer over, zo is op foto's van een omstander te zien. Brievenbussen en de nabijgelegen portiekdeur zijn zwart geblakerd.

Volgens een politiewoordvoerder is de brand bij de motor begonnen. De oorzaak is nog onbekend.

Aan de overkant van de straat vond in de nacht van 4 op 5 oktober een nachtelijke explosie plaats. Een andere portiekdeur werd daardoor verwoest, ook lag de stoep bezaaid met glas doordat ramen van woningen gesprongen waren.