VVD: meer handhavers, zwembad op IJburg, ambtenaren weg en vastgoed verkopen

Traditiegetrouw heeft de Amsterdamse VVD vandaag haar tegenbegroting gepresenteerd. Dit keer kwam woordvoerder financiën Kune Burgers met een heus koffertje aan in de raadszaal, waar wethouder financiën Hester van Buren de tegenbegroting in ontvangst nam. "Je zal keuzes moeten maken die niet altijd even fijn zijn."

Waardering is er alom in het stadhuis en ook bij de wethouder voor het werk wat de VVD stopt in een serieuze tegenbegroting. "Ik heb zelf geen koffertje", grapt Van Buren als ze de financiële plannen van de grootste oppositiepartij in ontvangst neemt.

En al die maatschappelijke instellingen zoals huisartsen, kinderdagverblijven en fysiotherapeuten dan die geen onderdak meer vinden in de stad? "Wij vinden het belangrijk dat het huishoudboekje van de gemeente op orde is. Er wordt op dit moment meer geld uitgegeven dan er binnenkomt. En dus zul je keuzes moeten maken die niet altijd even fijn zijn", aldus de VVD-woordvoerder financiën.

Burgers: "Er staan panden leeg, er zit horeca in panden van de gemeente en wij vinden dat dit niet de bedoeling is. Die panden zou je kunnen verkopen."

Sinds de VVD in de oppositie zit, komt de partij als enige in de raad met een tegenbegroting. Van Buren gaat het document aandachtig lezen, belooft zij. "Ik ga erop letten of het klopt en hoe de dekking is geregeld." Of ze daar zorgen over heeft? "Nee geen zorgen, we zullen zien. Ik moet het eerst gaan lezen. De raad besluit er uiteindelijk over."

Klein bier?

In de tweede week van november stemt de raad over de financiële plannen van de stad voor volgend jaar en kunnen partijen met moties wijzigingsvoorstellen doen. De VVD gaat dat doen op basis van hun tegenbegroting. Maar het is maar de vraag of grote wijzigingen een meerderheid zullen vinden of dat de VVD het met klein bier moet doen.

Hoe een VVD'er als Kune Burgers zich standhoudt in een links Amsterdam? "Ik woon hier al dertig jaar en heb het naar mijn zin, ondanks een links bestuur. Wij proberen altijd van ons te laten horen en een tegengeluid te geven, zodat de linkse coalitie niet al te gekke dingen kan doen."