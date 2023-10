Buurt zamelt geld in voor begrafenis avondwinkel-icoon Martin

Rustig een frietje eten of nog snel een flesje wijn halen, 37 jaar lang konden Amsterdammers daarvoor terecht bij Martin's Avondwinkel aan de Jan van Galenstraat. Maar afgelopen weekend overleed eigenaar Martin Drent op 54-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Buurtbewoners zijn nu een crowdfundingactie gestart.

AT5

"Een hele fijne man die voor iedereen klaarstond", zegt oud-medewerker Sonja de Bruin. Ze werkte de afgelopen jaren met veel plezier bij Martin in de winkel. "Hij was een harde werker, we moesten flink aan de bak, maar het was altijd gezellig." Martin Drent begon in 1986 als zeventienjarige jongen bij de winkel in Bos en Lommer. In 2010 werd hij eigenaar. Dat ging niet zonder slag of stoot: vijf keer werd de zaak overvallen, maar daar liet Drent zich niet door van zijn stuk brengen.

Martin's Avondwinkel - AT5

Beste patatjes De vaste klanten, die zich vandaag voor de winkel verzameld hebben, kunnen niet geloven dat hij er niet meer is. "De afgelopen jaren kwam ik er elke vrijdagavond met mijn dochter na de schaatstraining om patatjes te halen. Martin had de lekkerste patat van Amsterdam", zegt buurtbewoonster Monique van Dijk. "Hij was een man van weinig woorden, maar echt heel lief." Lief, rustig, behulpzaam en behoorlijk eigenwijs, dat is hoe de meeste buurtbewoners hem omschrijven. De laatste jaren draaide hij de zaak samen met zijn geliefde Brigitta. Het was hard werken, zeven dagen per week. Afgelopen jaar ging Martin voor het eerst in veertig jaar op vakantie, naar Spanje. Toen Van Dijk hoorde van Martins dood, besloot ze een crowdfundingactie te starten om zijn weduwe Brigitta te helpen met de uitvaartkosten: "Ze waren niet getrouwd, dus ze heeft nu nergens recht op. En eigenlijk moet zij gewoon de tijd krijgen om te rouwen, om haar man te missen. Dan moet ze niet ook nog eens geldzorgen hebben." Als doel heeft ze € 10.000,- gesteld. "Toen ik twee dagen geleden begon was ik bang dat niemand iets zou geven, maar de buurt is heel gul. Er is al bijna € 1000,- opgehaald."

Martin Drent en zijn geliefde Brigitta - AT5

Stukje vroeger Buurvrouw Puk Voortman is klant van het eerste uur. Sinds haar man een paar jaar geleden overleed, kwam ze zelfs elke dag bij de winkel: "Ik moest er precies om vier uur zijn, want dan had hij koffie gezet en dan gingen we samen lekker even een bakkie drinken en een praatje maken." Voortman nam ook regelmatig wat voor Martin mee: "Ik bakte elk jaar appeltaart voor hem, en als dank kreeg ik dan oliebollen. En als ik thuis snert maakte zei mijn man: 'Wel even wat naar Martin brengen, hè.' Hij wilde er altijd roggebrood en spek bij. Nou, dan zat 'ie daar te smullen hoor." Wat ze het meeste gaat missen? "Dit, de winkel. Er is weer een heel stuk van vroeger weg. Nu heb je alleen nog de bloemenwinkel en de ijzerwarenhandel, verder zijn het allemaal koffiewinkels en vreettenten. Dit is een heel ander verhaal." Mensen die een bijdrage willen leveren kunnen dat hier doen.