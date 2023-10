Scooterrijder gewond naar ziekenhuis na aanrijding op Mauritskade

Na een aanrijding met een auto op de Mauritskade is een bestuurder van een scooter eerder op de avond gewond naar het ziekenhuis overgebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 19.45 uur, ter hoogte van het Metis Montessori Lyceum. De politie moest bij aankomst eerste hulp verlenen aan het slachtoffer.

Het is onduidelijk hoe de man er precies aan toe is. Een politiewoordvoerder geeft aan dat het slachtoffer aanspreekbaar was toen hij door de ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht.

Door het ongeval was de weg waar het ongeluk plaatsvond een uur lang afgezet.