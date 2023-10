Stroomnet barst uit zijn voegen, elektriciteit niet langer onbeperkt beschikbaar

Het elektriciteitsnet van Noord-Holland bereikt nu overal een maximale capaciteit voor afname, melden netbeheerders TenneT en Liander in een gezamenlijk statement . De toegang tot het elektriciteitsnet staat zo onder druk, dat er op korte termijn actie nodig is. Zonder ingrijpende maatregelen, vertraagt de woningbouw, de economische groei en de verduurzaming van Nederland.

Al jaren wordt gewaarschuwd dat het elektriciteitsnetwerk zijn maximum in een groot deel van de provincie heeft bereikt en dat er iets moet gebeuren. Het stroomnet in Noord-Holland blijkt te beperkt voor de explosieve stijging van vraag en aanbod aan stroom, vertelde hoogleraar en energieprofessor David Smeulders eerder.

Nieuwe fase

"Hoewel er in alle regio’s volop wordt gewerkt aan het net, zijn de miljardeninvesteringen en aanvullende maatregelen helaas niet toereikend", valt er in de gezamenlijke verklaring te lezen. De netbeheerders signaleren dat Noord-Holland een volgende fase in gaat, waarbij de toegang tot het elektriciteitsnet verder onder druk komt te staan.

Zo wordt vandaag duidelijk dat de maximale capaciteit van het Noord-Hollandse elektriciteitsnet is bereikt voor bedrijven die een aansluiting of verzwaring willen. Maar ook de elektrificatie van bedrijven en huishoudens zorgt voor een drukker elektriciteitsnet in de wijk. Met als gevolg dat kleinere bedrijven en consumenten ook langer zullen moeten wachten op een aansluiting of verzwaring.

Tot voor kort had de krapte op het stroomnet geen gevolgen voor consumenten, maar raakte het vooral grootverbruikers in de provincie. In de regio West-Friesland is hier bijvoorbeeld al jaren sprake van en is er voor sommige delen pas vanaf 2026 weer ruimte op het stroomnet. Ook bleek eerder dat veel bedrijven en stichtingen ervaren dat ze geen stroom kunnen terugleveren, zo ook de nieuwe sporthal in Waarland.