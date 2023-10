Voorlopig geen nieuwe stroomaansluiting voor ruim 200 bedrijven en instellingen

Zo'n 210 bedrijven en instellingen in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland kunnen voorlopig geen nieuwe stroomaansluiting krijgen. Dat melden netbeheerders TenneT en Liander. De afgelopen tijd werd door hen gezocht naar extra ruimte op het stroomnet, maar dat is niet gelukt.

De wachtlijst voor een nieuwe stroomaansluiting onder de bedrijven en instellingen in beide polders neemt toe, zeggen TenneT en Liander. Dat komt door de groei van wind- en zonne-energie en door verduurzaming.

Sinds november werd gezocht naar extra ruimte op het net. Dat bleek een lastige opgave, werd in juni duidelijk. Extra ruimte op het net blijkt nu deels te zijn gevonden, maar dat is niet genoeg, waardoor 210 partijen op de wachtlijst blijven staan. TenneT zegt zich te realiseren dat dit een enorme impact heeft voor bedrijven in Flevoland.

'Spitsmijden' moet verplicht worden

Het zijn onder meer scholen, logistieke ondernemingen en productiebedrijven die moeten wachten om (extra) stroom te kunnen afnemen. Om deze partijen toch eerder te kunnen helpen, wil minister Jetten van Energie bestaande bedrijven verplichten om hun stroom te laten spreiden. Nu gebeurt dit 'spitsmijden' nog op basis van vrijblijvendheid.

Om nog meer ruimte op het net te vinden en daarmee de wachtlijst te verkorten, denken de netbeheerders ook aan een financiële prikkel voor die bestaande ondernemingen. Nu krijgen ondernemingen al een vergoeding als ze meer stroom gaan afnemen op 'rustige' momenten, in plaatst van tijdens de piekmomenten. Maar dit is een te laag bedrag voor de kosten die bedrijven moeten maken om die veranderingen door te voeren.

Daarom is het plan nu dat de bedrijven en instelling zelf met een soort bod komen, waarin ze uitleggen hoeveel minder stroom ze kunnen afnemen op piekmomenten en wat dat voor kosten met zich meebrengt. Netbeheerders beoordelen dan of de ruimte die daarmee gecreëerd wordt op het net voldoende is.

Resultaten nodig vóór eind 2026

TenneT en Liander willen het stroomnet ook iets zwaarder gaan belasten als dat veilig kan. Daarnaast willen ze de banden met de gemeenten en provincie nog nauwer aanhalen. Zo moeten vergunningen nog sneller worden afgegeven en mogen gemeenten ook proactiever grond gaan aanbieden, vinden de netbeheerders.

Als er eind 2026 geen ruimte op het net is ontstaan, dan komt de stroomvoorziening voor nieuwe huizen in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland in gevaar. De uitbreidingen aan het elektriciteitsnet zijn vervolgens op z'n vroegst in 2027 en uiterlijk in 2029 klaar.