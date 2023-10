Twee maanden cel voor antisemitische projectie op Anne Frank Huis

De rechtbank legt de 42-jarige Robert W. twee maanden cel op voor het projecteren van een antisemitische boodschap op het Anne Frank Huis. In februari stond de zin 'Anne Frank uitvinder van de balpen' enkele minuten op het museum afgebeeld. Omdat Robert W. al langer dan twee maanden vast heeft gezeten hoeft hij niet meer de gevangenis in.

Screenshot van Twitter @Kafkanet

Volgens de rechtbank is bewezen dat Robert W. verantwoordelijk is voor de projectie op het Anne Frank huis. Dat concludeert de rechtbank op basis van anpr-camera's, waarop zijn auto is vastgelegd. Daarnaast zijn er dronebeelden waarop de man te zien is en camerabeelden van het feit dat hij aanwezig was in Amsterdam. De man is vrijgesproken voor groepsbelediging en het verspreiden van de video. De rechtbank kan namelijk niet vaststellen dat Robert W. de man is geweest die het filmpje via Telegram op internet heeft geplaatst en gedeeld, ook niet met óf via een ander. "De inhoud van de tekst betreft een aanzienlijke overschrijding van de grenzen van hetgeen in de samenleving toelaatbaar wordt gevonden. Met de suggestie dat Anne Frank de balpen heeft uitgevonden wordt immers de echtheid van haar dagboek wordt ontkend. Gelet op de grote symbolische betekenis van het dagboek van Anne Frank voor de herdenking van de Jodenvervolging is deze bewering aan te merken als een vorm van Holocaust-ontkenning", stelde de rechtbank vanmiddag.

De balpen De complottheorie, die al jaren circuleert in extreemrechtse kringen, suggereert dat het dagboek van Anne Frank met een balpen geschreven is, terwijl de balpen pas na de Tweede Wereldoorlog in gebruik werden genomen. Uit onderzoek kwam echter naar voren dat in de jaren 60 een onderzoeker losse vellen papier in het dagboek achterliet die met een balpen geschreven waren, en dat dat dus niets afdoet aan de echtheid van het dagboek.

Geschrokken reacties De projectie in februari zorgde voor geschokte reacties. "De Anne Frank Stichting heeft met afschuw kennis hiervan genomen", reageerde de stichting die ook het Anne Frank Huis onderhoudt. "Het achterhuis is de plek waar Anne Frank zat ondergedoken en haar dagboek schreef. Anne Franks dagboek is een van de belangrijkste getuigenissen van de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog." De projectie was volgens de stichting 'een aanval op de echtheid' van het dagboek. "Het is een antisemitisch en racistisch filmpje. Wij realiseren ons zeer wat dit betekent voor de joodse gemeenschap en voor de stad Amsterdam in het algemeen."

Ook burgemeester Halsema reageerde destijds geschokt op de projectie. "Ik ben woedend over deze laffe, verwerpelijke daad. Dit is onversneden antisemitisme en het is een aanval op Anne Franks nalatenschap, ons (inter)nationale symbool van de strijd tegen antisemitisme. Uitermate lafhartig en pijnlijk, voor de overlevenden, de nabestaanden van de slachtoffers van de holocaust, de hele Joodse gemeenschap en iedereen die weet waartoe haat, racisme en intolerantie leiden. " Aanhouding Volgens de rechtbank en het Openbaar Ministerie was de Canadees-Poolse Robert W. verantwoordelijk voor de projectie. Hij zou daarnaast met een drone de projectie gefilmd hebben en de beelden hebben verspreid via social media. In de video werden onder meer teksten gezongen. "Everybody wants a jew free world. Help us bake them. There is a room where the gas will find you", citeerde de rechter tijdens de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak. In de video zou te zien zijn hoe Robert W. naar Amsterdam afreisde om de boodschap op het Anne Frank Huis te tonen en daarna weer terug te keren naar Polen. De politie vond bij W. thuis in Polen een laserbeamer waarmee projecties uitgevoerd zouden kunnen worden. Ook vonden de autoriteiten de drone die hij in Amsterdam gebruikt zou hebben om beelden te maken voor zijn filmpje. 'Toeristische dingen' Robert W. was naar eigen zeggen in Amsterdam omdat hij een roadtrip met zijn dochter en verloofde ging maken. "We wilden naar het westen, in ieder geval naar een plek waar het niet zou vriezen. In Amsterdam hebben we toeristische dingen gedaan, we verbleven in een hotel aan de Leidsekade en hebben een ijsje gegeten", verklaarde W. als reden voor zijn verblijf in Amsterdam. Robert W. en het OM hebben twee weken de tijd om beroep aan te tekenen tegen het vonnis.