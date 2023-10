Gemeente gaat straatbeelden 'nog beter' anonimiseren

De gemeente heeft software ontwikkeld die ervoor moet zorgen dat beelden die door camera's op straat worden gemaakt nog beter worden geanonimiseerd. Dit in verband met het recht op privacy. De nieuwe software anonimiseert volgens wethouder Scholtes (ICT en Digitale Stad) niet meer alleen gezichten, maar ook alle andere uiterlijke kenmerken.

Het algoritme is zo getraind dat verschillende persoonlijke kenmerken zoals leeftijd, geslacht of huidskleur worden herkend en onzichtbaar worden gemaakt.

Het gaat om beelden die worden gemaakt door scanauto’s, door Amsterdammers die een melding doen of beelden van de openbare ruimte waarmee de gemeente bijvoorbeeld verkeerssituaties analyseert.

De nieuwe toepassing moet zorgen voor meer anonimiteit. "Amsterdammers moeten zich onbespied in de openbare ruimte kunnen begeven. Daarom is het van groot belang dat we nieuwe toepassingen en initiatieven ontwikkelen die de privacy van inwoners en bezoekers nog beter waarborgen. Dit recht op privacy geldt voor de online en offlinewereld. De zelfontwikkelde software zorgt er voor dat beelden uit de stad niet terug te herleiden zijn tot personen", vertelt Scholtes.

In eerste instantie zal het gebruikt worden voor het anonimiseren van panoramabeelden die een 360-gradenbeeld vanaf straatniveau geven van de openbare ruimte. Daarna kan het ook voor andere gemeentelijke diensten worden ingezet.