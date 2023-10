Cultuurmachine met Nadine #14: kunstprijzen, marathonhelden en om 7 uur knallen op ADE

"Iedereen is hier high on life, dat is het mooie" vertelt een enthousiaste bezoekers. Jochem van Hessen, een van de initiatiefnemers, legt uit: "Mensen denken dat dit feest de after is van andere feesten, maar niemand drinkt hier. We hebben hier koffie, groene sapjes en andere gezonden dingen." Het concept is overgewaaid uit New York en dit was alweer de 20e editie.