Bloemen voor verdronken Sam (29), voetbalclub speelt met rouwbanden

De 29-jarige Amsterdammer was sinds afgelopen weekend vermist. Zijn lichaam werd gisteren door de politie gevonden in het water bij de Veemkade. "Hiermee is een afschuwelijke periode waarin heel veel mensen in onzekerheid verkeerden over zijn lot tot een droevig einde gekomen", schrijft de club in een bericht op de website.

GeuzenMiddenmeer schrijft dat Sam sinds een paar jaar training gaf aan de vrouwen van Zaterdag 1 en 'bij allen zeer geliefd' was. "Daarnaast was hij werkzaam als organisatie-adviseur, na een studie aan de VU. Hij werkte onder andere met statushouders en had net het voorstel gedaan aan de club om een groep statushouders op te leiden tot voetbaltrainer, een idee waar we als bestuur zeer positief op reageerden."

De seniorenteams zullen voorafgaand aan elke wedstrijd met de tegenstander overleggen over de minuut stilte. "Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en vrienden en allen die hem kenden als de mensenmens Sam van Grondelle", schrijft GeuzenMiddenmeer.