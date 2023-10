Gemeente geeft miljoen aan Rode Kruis voor hulp aan slachtoffers oorlog Israël

Het college van burgemeester en wethouders zegt zich grote zorgen te maken over de gevolgen van de oorlog voor de bevolking in de regio. "Elke dag vallen er burgerslachtoffers en in Gaza nemen de tekorten aan water, medicijnen en voedsel steeds verder toe. Het college veroordeelt het geweld tegen onschuldige burgers en roept alle partijen op tot het respecteren van humanitair oorlogsrecht en humanitaire beginselen."

Ook zegt de gemeente te begrijpen dat het geweld van de afgelopen weken leidt tot verdriet, boosheid en zorgen onder Amsterdammers. "Het draaiboek Vrede is nog altijd in werking, waardoor gemeente en politie in goed contact staan met vele organisaties en netwerken in buurten en wijken. Het college is zeer zich bewust van de emoties en uiteenlopende opvattingen in de stad. We zijn van mening dat hier altijd vreedzaam uiting aan mag worden gegeven, maar we willen erop letten dat de oorlog onze stad niet in zijn greep krijgt."