DJ Tafkamp draait vanaf nu nuchter op ADE: "Voel nu toch wel spanning"

Wat als je op je werkplek bijna altijd alcohol of drugs aangeboden krijgt? En dan ook nog eens standaard te maken hebt met zenuwen en de druk om altijd te presteren? DJ Mitchel Polderman, beter bekend als Tafkamp of Stranger, had daar bijna dagelijks mee te maken. Dit jaar was hij het alcohol- en drugsgebruik zat en dus draait hij deze week voor het eerst nuchter op ADE.

"Ik ben twee maanden geleden uit de kliniek gekomen", vertelt Mitchel backstage bij het Rijk van de Keizer. Hij kijkt rond in de zaal waar hij zaterdag draait tijdens het feest Zeezout ADE; nuchter dus. Voorheen was hij bij optredens altijd onder invloed. "Ik heb vorig jaar honderd optredens gedaan en ik kan me er eigenlijk zo weinig van herinneren", vertelt Mitchel. "Ik was echt een robot. Ik speelde heel veel, maar het was gewoon doorgaan en niet nadenken." Het is volgens Mitchel heel gewoon dat je als DJ drankjes en drugs aangeboden krijgt. Best een uitdaging om dat af te slaan, weet hij. "Ik denk dat er geen ander werk is waarbij je opdrachtgever je iets aanbiedt om te drinken of te gebruiken. Dat werd problematisch voor mij."

Quote "Ik ben er veel meer bij in het moment en alles blijft me ook bij" Mitchel Polderman - DJ Tafkamp

Dit jaar vond hij het dus mooi geweest met drank en drugs. Hij kickte af en draait sinds een aantal weken 'clean'. "Het is echt een verschil van dag en nacht. Ik ben er veel meer bij in het moment en alles blijft me ook bij", vertelt Mitchel, die nu voor zijn optredens wel wat meer zenuwen voelt. "Gezonde spanning." Niet alleen Mitchel weet dat een aantal collega's met hetzelfde probleem worstelden en recent ook gestopt zijn met middelengebruik. "Maar het is nog best een onbesproken onderwerp", voegt hij toe. Mitchel deelde zijn verhaal daarom op sociale media en krijgt nu veel berichtjes van mensen - ook publiek- die met soortgelijke problemen kampen. "Ook van mensen die net naar een kliniek geweest zijn en het eigenlijk heel spannend vinden om weer de dansvloer op te gaan." Mitchels verhaal maakt dat die mensen weten 'dat ze niet alleen zijn'. "Ze doorstaan hetzelfde als ik." Voor ADE-bezoekers en collega-DJ's heeft Mitchel één tip: "Als je dit nog lang wil blijven doen, let op jezelf en vooral op je lichaam."