Vrees voor groeiende drugseconomie en meer corrupte ambtenaren: "Somber vooruitzicht"

Drugscriminelen zullen de komende tien jaar waarschijnlijk nog meer invloed krijgen in de stad. Dat is een van de conclusies in een analyse door de gemeente van de drugscriminaliteit richting 2035.

Het gemeentelijke stuk 'schetst een somber vooruitzicht en vraagt om een effectievere inzet'. Ambtenaren hebben voor de analyse gesproken met zo'n 40 experts bij de gemeente, politie, belastingdienst en wetenschappers. Ook hebben ze met het Team Criminele Inlichten van de politie gepraat, dat weer gesprekken met informanten in het criminele circuit had. 10.000 jongeren In de analyse staat dat de drugsmarkt groter wordt, onder meer door de infrastructuur, ICT en ligging. Verder kunnen criminelen onder de radar blijven door cryptovaluta die de komende jaren belangrijker worden en blijft de vastgoedsector in de stad kwetsbaar voor crimineel geld. Jonge aanwas zou groeien, er zouden in Amsterdam nu minimaal 10.000 jongeren zijn die in de drugscriminaliteit zouden kunnen belanden. Verder zou de invloed op de bovenwereld blijven groeien, onder meer doordat criminelen ambtenaren omkopen. Dat zou nu een verdienmodel zijn geworden. Corruptie zou een blinde vlek zijn en structureel dreigen te worden. Ambtenaren zouden zelf ook steeds angstiger zijn om geïntimideerd te worden.

Voorbeelden van interessante werkzaamheden voor corruptie: Gemeente Amsterdam

• Natrekken van een kenteken of adres, bijvoorbeeld van een tegenstander in het

criminele circuit

• Verstrekken van vergunningen

• Verstrekken van een paspoort Politie

• Natrekken van het voorkomen van personen in een politieonderzoek

• Opzoeken van de namen van informanten Belastingdienst

• Natrekken van openstaande schulden van mogelijk kwetsbare ambtenaren voor corruptie Havenpersoneel

• Opzoeken van informatie over havencontroles Marechaussee

• Natrekken van kentekens van undercover politie Kadaster

• Natrekken van verblijfsgegevens van personen

Burgemeester Halsema heeft de gemeenteraadsleden vandaag in een brief over de analyse geïnformeerd. Ze schrijft dat de afgelopen jaren is gebleken dat 'Amsterdam en Nederland niet opgewassen zijn

tegen de omvang van de drugseconomie', iets dat zou komen door een tekort aan geld en mensen. "Het beeld van een druppel op een gloeiende plaat wordt door velen uit het veld herkend."

Quote "Het beeld van een druppel op een gloeiende plaat wordt door velen uit het veld herkend" Femke Halsema, burgemeester

Ze schrijft dat er een hypothese is dat vormen van (internationale) regulering bij kunnen dragen aan het ondermijnen van het criminele verdienmodel. Eerder pleitte Halsema ook voor iets dergelijks. Wel schrijft ze dat er nog onder meer te weinig kennis over is. Ze pleit daarom voor 'een gezamenlijk onderzoeksprogramma en internationale uitwisseling van kennis'.