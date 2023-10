Heen en Weer #7: De tovenaar in de canta

Canta-bestuurder bij Stichting Heen en Weer Centrum word je niet zomaar. Niels van der Maas is een van de chauffeurs bij wie je als kandidaat-bestuurder eerst een instructieritje moet maken, om te zien of je wel een beetje geschikt bent voor de job. In de laatste aflevering van de miniserie Heen en Weer maken we een zo'n rit met Niels en legt hij ons de fijne kneepjes van het vak uit.

"Je moet wel een beetje handig zijn om dit werk te doen en ik ben best een handige jongen", lacht Van der Maas. Hij is chauffeur van het eerste uur voor Heen en Weer Centrum. Niels reed zowaar de eerste echte rit op 3 januari van dit jaar. Hoe rijd je in een canta? Bij een instructierit met kandidaat-bestuurders gaat hij altijd eerst zelf achter het stuur zitten voor een ommetje. "Dan leg ik ze het een en ander uit waar ze op moeten letten in zo’n wagentje. We mogen met de canta namelijk op de weg, maar ook op het fietspad. Ik zeg zelf altijd dat wij met de canta op het fietspad te gast zijn, daar moet je dan heel behoudend rijden. Het omschakelen naar de weg is ook belangrijk om bij stil te staan, want daar rijd je ineens weer tussen de auto’s." Het lijkt niet zo bijzonder op het eerste oog, maar er komt nogal wat op je af als je in het kleine groene autootje zit, en je bent ook nog eens verantwoordelijk voor het veilig vervoeren van je klant. Niet iedereen is er geschikt voor, volgens Van der Maas. "Ik heb weleens mensen naast me gehad tijdens een testrit met pareltjes op het voorhoofd. Dat moeten we niet hebben, want ik wil wel zeker zijn van mijn zaak dat iemand die in de canta gaat rijden, bekwaam is."

Niels van der Maas met passagier Ria Valk in de canta - AT5

Tijdens een eerdere aflevering van Heen en Weer zagen we hoe Niels oud-zangeres Ria Valk vervoerde in de canta. Hij haalde haar toen op bij de supermarkt en zette haar thuis met boodschappen en al af. Wat opviel was de manier waarop Ria Valk sprak over haar verleden als zangeres van voornamelijk feestnummers. Ze zei toen ‘Met die mevrouw (Ria Valk, red.) gaat het goed, alleen zij kon zingen en ik niet’.

Na vragen en opmerkingen van meerdere kijkers geeft ook bestuurder Niels toe dat hij het soms even niet weet met zijn klant mevrouw Valk. “Ik denk dat neem je me in de maling ofzo, en kon Ria Valk echt niet zingen en hadden ze een stand-in voor haar zang?”, lacht Van der Maas. “Maar zo kan het gaan, zij is echt klaar met haar oude carrière. Moet je luisteren, ik ben ook helemaal klaar met mijn werkend leven nu ik met pensioen ben. Ik hoef daar ook niet meer over te praten.” Voor iedereen die er nog aan twijfelde, de mevrouw en frequente klant van Niels in de Canta van Heen en Weer Centrum is echt oud-zangeres Ria Valk. De miniserie ‘Heen en Weer’ is onderdeel van het programma Damsko.