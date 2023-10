A'muze: kunstenaar Charl Landvreugd en inspiratiebron museumdirecteur Rein Wolfs

In deze aflevering van de podcast A'muze gaat kunstenaar en onderzoeker Charl Landvreugd in gesprek met zijn grote inspirator Rein Wolfs, directeur van het Stedelijk Museum. Charl ziet Rein als een grote broer: "Ik heb zelf geen broers, en Rein is iemand die daar het dichtst bij in de buurt komt. Iemand tegen wie ik opkijk en waarvan ik denk: 'ja, dat wil ik later ook zo doen of kunnen'." Ook is Charl onder de indruk van Reins werkwijze als museumdirecteur: “Iedereen heeft het gevoel dat we een crisis benaderen. (...) Daar kun je heel bang van zijn en je terugtrekken. Maar je kunt ook nadenken over wat te doen als we eruit komen. Naar mijn idee is Rein Wolfs precies hiermee bezig en daarom is hij mijn grote inspiratiebron.”