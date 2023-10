Agent aangehouden voor schenden ambtsgeheim en computervredebreuk

Op welk bureau de medewerker werkt, kan het OM niet zeggen. Zij leiden op dit moment het onderzoek dat door de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten van de Amsterdamse politie-eenheid wordt uitgevoerd.

Vrees voor meer corrupte ambtenaren

Het nieuws over de aanhouding komt vlak na een analyse van de gemeente over drugscriminaliteit, waarin gewaarschuwd wordt voor mogelijk toenemende corruptie onder ambtenaren in de komende jaren. Voorbeelden van corrupte werkzaamheden bij de politie zijn het opzoeken van namen van informanten of het checken of bepaalde namen voorkomen in een politieonderzoek.

Of de aanklacht tegen deze politieagent van zo'n aard is of überhaupt te maken heeft met drugscriminaliteit, kan het OM niet zeggen.